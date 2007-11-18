У Донецькій області оголосили три дні жалоби

У Донецькій області 19, 20 і 21 листопада оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок аварії на шахті ім.Засядька . Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, це підтвердив журналістам і віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ. За його словами, державну жалобу буде оголошено, скоріше за все у вівторок, 20 листопада.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що знайдено тіла ще 6 загиблих гірників, впізнані тіла 22 гірників. Таким чином, загиблими вважаються 39 осіб. Доля 61 шахтаря невідома.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф.Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

Сім`ї загиблих одержать компенсацію по 100 тисяч гривень кожна.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на своєму засіданні в Донецьку .