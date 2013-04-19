Головне за день: огляд топ-новин

У США підтвердили загибель одного з бостонських терористів

Прокуратура округу Мідлсекс в штаті Массачусетс підтвердила, що один з підозрюваних у скоєнні теракту на марафоні в Бостоні отримав смертельне поранення в перестрілці з поліцією і помер в лікарні. Агентство Associated Press з посиланням на свої джерела в слідстві, повідомило, що підозрювані у скоєнні терактів у Бостоні є громадянами Росії.

Опозиція не набрала голосів за відставку Азарова

Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України». За постанову про відставку Кабміну проголосувало 190 нардепів. За недовіру уряду не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів і проголосувала у повному складі фракція “Свобода”. Кличко і ще 13 опозиціонерів також не підтримали відставки.

Лукашенко: Білорусь руками-ногами «за» газопровід в обхід України

Білорусь підтримує будівництво газопроводу «Ямал-Європа-2», який проходитиме через територію республіки, заявив Лукашенко. Він констатував, що для Білорусі цей проект дуже вигідний.

Луценко вже наступного тижня планує летіти за кордон

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вже наступного тижня планує виїхати на лікування до Польщі. ДПтС повідомила, що не заперечує щодо виїзду екс-міністра.

Допит радника Лазаренка перенесли

Допит Кириченка у справі про вбивство Щербаня перенесено на 26 квітня на прохання захисту Тимошенко. Власенко наполягає, що показам свідка Кириченка не можна вірити після подій 2012 року, коли на нього чинився тиск.

У Януковича займуться клопотанням про помилування Тимошенко

Звернення жінок-депутатів Лілії Гриневич, Марії Матіос, Людмили Денісової, Олександри Кужель та Ірини Луценко до глави держави Віктора Януковича з проханням помилувати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко сьогодні передано Комісії при Президентові України з питань помилування.

Польського міністра відправили у відставку через меморандум з Газпромом

Прем'єр Польщі звільнив міністра держмайна через підписання меморандуму з "Газпромом" щодо проекту "Ямал-Європа-2"

Янукович підписав три закони, ухвалені більшістю на Банковій

Президент України Віктор Янукович підписав три закони, ухвалені на виїзному засіданні Верховної Ради України на Банковій 4 квітня.