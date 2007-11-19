Азовське і Чорне моря тепер стали ще й ”сірчаними”

За результатами водолазного обстеження затонулого під час шторму суховантажу «Ковель» встановлено, що судно має пробоїну борту, кришки двох трюмів зірвані, у зв’язку з чим сірка з трюмів судна під дією течії потрапляє у морське середовище.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди, посилаючись на результати водолазного обстеження судна.

При цьому, за інформацією, отриманою українською стороною від російської сторони, водолазне обстеження т/х «Нахічевань» виявило аналогічну ситуацію – сірка з трюмів повністю вимита течією, у зв’язку з повною відсутністю кришок трюмів.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок посилення вітру до 30 м/с та шторму силою 5-6 балів 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну затонули 5 суден, 8 сіли на мілину.

Станом на 17 листопада продовжувалися пошуки 5 членів екіпажу суховантажного судна "Нахічевань" (прапор Російської Федерації, вантаж 2 тис. 365 т сірки), яке затонуло 11 листопада під час шторму у Керченській протоці. Екіпаж судна складався з 11 осіб, трьох членів екіпажу врятовано, тіла трьох виявлено поблизу мису Тузла.

Також 17 листопада в районі мису Такил здійснювалось обстеження суховантажного судна "Ковель" (прапор Російської Федерації, вантаж 2 тис. 100 т сірки), яке затонуло під час шторму.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Зафіксовано масову загибель птиці й риби в Керченській протоці.