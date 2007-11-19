Звягільський ризикнув здоров`ям, щоб зустріти Ющенка (фото)

Серед тих, хто зустрічав Президента України Віктора Ющенка - керівників Донецька і області і членів Державної комісії із з`ясування причин аварії на шахті ім. Засядька, на якій вчора відбувся могутній вибух метану, помітили фактичного керівника шахти імені Засядька Юхима Звягільського.

Це його перша поява на людях з моменту вчорашньої аварії, повідомляє кореспондент «Острова».

Раніше повідомлялося, що почесний керівник підприємства, народний депутат-«регіонал» Юхим Звягільський вчора так і не прибув на місце трагедії. Як повідомив глава профкому шахти ім. Засядько Юрій Заєць, з ранку Звягільський перебував у лікарні.