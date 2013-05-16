ЗМІ: До кінця року українцям на чверть підвищать тарифи на світло і газ

Про це пише Комерсант-Україна, з посиланням на свої джерела в Міненерго.

Як пояснив співрозмовник видання в Кабміні, прийняття законопроекту про розширення повноважень НКРЕ було необхідним у зв'язку із запланованим до кінця року підвищенням цін на електроенергію і газ для населення.

"На нас тиснуть виробники електроенергії та постачальники газу. Насамперед приватні компанії, які зацікавлені в тому, щоб поставляти енергоносії населенню зі значно більш високою нормою рентабельності, ніж сьогодні", - заявило джерело.

За його словами, уряд не міг взяти на себе відповідальність щодо збільшення цін на електроенергію і газ для населення, оскільки це могло викликати соціальне невдоволення.

"Тому було вирішено передати це право НКРЕ - незалежному органу влади, який не несе політичної відповідальності", - пояснив співрозмовник видання.

За даними джерела газети в НКРЕ, вже до кінця року можна чекати зростання цін на електроенергію для населення на 25%, а на газ - на 20%.

Як відомо, підвищення цін на газ для ПЕК та населення є ключовою умовою, висунутою Міжнародним валютним фондом (МВФ) для відновлення співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 293 із 385 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачається внесення змін до законів «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про ціни і ціноутворення», «Про природні монополії», спрямованих на визначення органу, який встановлює ціни і тарифи на електроенергію та природний газ для комунально-побутових потреб населення України та визначає порядок встановлення державних регульованих цін в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру .

Зокрема, змінами до ст. 12 закону «Про електроенергетику» пропонується віднести до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, «встановлення цін (тарифів) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, в тому числі і диференційовані за кількістю спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів».

Також проектом закону пропонується внести зміни до закону «Про засади функціонування ринку природного газу». Ними передбачено до повноважень НКРЕ віднести встановлення: цін на товарний природний газ власного видобутку для суб’єктів господарювання, визначених статтею 10 цього закону; роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, в тому числі і диференційованих за обсягами спожитого природного газу та/або за групами споживачів; граничних цін продажу природного газу для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного і соціального розвитку; граничної ціни продажу природного газу, що використовується суб’єктами господарювання на об’єктах у сфері теплопостачання, у тому числі блочними (модульними) котельнями, установленими на дахах та прибудованими, для забезпечення населення опаленням і гарячим водопостачанням (за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води).

Законопроектом також передбачено, що Кабінет міністрів погоджує рішення державних колегіальних органів про встановлення регульованих цін на визначені законом окремі товари суб’єктів природних монополій або суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого з одночасним визначенням у відповідному рішенні Кабінету міністрів джерел відшкодування різниці таких цін від економічно обґрунтованих цін.