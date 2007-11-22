Антимонопольний комітет вчепився в УкрГаз-Енерго

Антимонопольний комітет України порушив справу проти “УкрГаз-Енерго” за ненадання інформації. Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, як наголосив голова комітету, «УкрГаз-Енерго» не надало нам остаточні дані… І ми були вимушені порушити справу про ненадання інформації».

За його словами, виходячи з обсягів виробництва, «УкрГаз-Енерго» є безумовним монополістом, проте на сьогодні розслідування продовжується. О.КОСТУСЄВ також зазначив, що, з погляду АМК, ціна за зберігання газу, встановлена «Укр-Газ-Енерго», була неадекватно завищена.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня прес-служба АМК з посиланням на голову комітету О.КОСТУСЄВА заявила, що АМК відзначає своєчасність виконання ЗАТ «УкрГаз-Енерго» ряду рекомендацій комітету щодо дотримання конкурентного законодавства у своїй діяльності.

У повідомленні наголошується, що 7 вересня Президент України підписав указ №842, в якому враховані пропозиції АМК щодо регулювання діяльності ЗАТ «УкрГаз-Енерго». "Це має унеможливити будь-які неправомірні дії з боку газового підприємства", – заявив О.КОСТУСЄВ.

Як зазначив голова Комітету, йдеться про підвищення цін, відмову в укладанні договорів на постачання природного газу тощо.

У своїх листах до найвищих органів влади АМК наполягав на необхідності введення державного регулювання кінцевої ціни на газ, який реалізує ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Пропонувалося встановити фіксовану ціну на газ для кожної групи споживачів, враховуючи всі складові цієї ціни, у тому числі й тарифи на постачання і витрати на зберігання газу.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене в лютому 2006 року. НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) належить по 50% акцій товариства.

RosUkrEnergo реалізує весь природний газ, що поставляється в Україну, тільки "УкрГаз-Енерго", яке потім продає його споживачам або газотрейдерам.

RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року є ексклюзивним постачальником до України природного газу російського і середньоазіатського походження.