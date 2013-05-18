Львівська облрада проголосила Рік пам’яті жертв Першої світової війни
01:44, 18 травня 2013Суспільство
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Львівська обласна рада проголосила 2014 рік роком вшанування пам’яті жертв Першої світової війни.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі облради, таке рішення депутати ухвалили на сесії у зв’язку зі 100-річчям від початку Першої світової війни.
Також депутати доручили профільним департаментам Львівської обласної державної адміністрації та управлінню з питань гуманітарної політики облради до 1 липня 2013 року напрацювати й подати на затвердження облради план заходів із вшанування пам’яті жертв Першої світової війни.
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