Львівська облрада проголосила Рік пам’яті жертв Першої світової війни

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі облради, таке рішення депутати ухвалили на сесії у зв’язку зі 100-річчям від початку Першої світової війни.

Також депутати доручили профільним департаментам Львівської обласної державної адміністрації та управлінню з питань гуманітарної політики облради до 1 липня 2013 року напрацювати й подати на затвердження облради план заходів із вшанування пам’яті жертв Першої світової війни.