Україна і Німеччина мають намір активізувати співробітництво – Вілкул

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час поїздки до Федеративної республіки Німеччини в рамках Сьомого засідання українсько-німецької Групи високого рівня (ГВР) з питань економічного співробітництва провів робочу зустріч зі співголовою українсько-німецької ГВР Держсекретарем Федерального Міністерства економіки та технологій ФРН Ганною Рут Херкес.

«Головний висновок, який можна зробити після засідання Українсько-німецької Групи високого рівня наступний: і Україна, і Німеччина зацікавлені в активізації двосторонньої співпраці. Уряд України зробить все, щоб напрацювання Сьомого засідання українсько-німецької групи ГВР з питань економічного співробітництва втілилися в конкретні економічні результати вже найближчим часом», – сказав Олександр Вілкул.

Станом на 1 січня цього року в економіку України залучено 6,32 млрд дол. США інвестицій з Німеччини, що складає 12% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. На території України зареєстровано близько 1,5 тис. підприємств з німецьким капіталом. 84% німецьких інвестицій (більше 5,4 млрд дол. США) спрямовані в промисловість.

«Німеччина була і залишається одним з головних інвестиційних і торгових партнерів України. ФРН на 3-му місці серед країн світу за обсягами зовнішньоторговельних операцій з Україною після Росії та Китаю та на 2-му місці після Кіпру за обсягами прямих інвестицій в нашу країну. Українсько-німецьким стосункам не заважає несприятлива кон'юнктура ринків. Ми змогли зберегти високі обсяги торгових операцій між нашими країнами в 2012 році – на рівні 9,4 млрд дол. США, втративши лише 0,6% обігу в порівнянні з 2011 роком», – сказав Олександр Вілкул.

Наразі найбільш перспективним напрямком українсько-німецької співпраці вважається енергетика з урахуванням технологій енергозбереження і енергоефективності. Також перспективним є партнерство в агропромисловому комплексі, у банківській і фінансовій сфері, в металургії, машинобудуванні та інших галузях.

«Активізації двосторонньої співпраці сприятиме підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І в цьому процесі ми розраховуємо на підтримку з боку Німеччини», – сказав Олександр Вілкул.