Підпалили машину екс-начальника кременчуцького УБОЗу

Про це кореспонденту УНІАН, який прибув на місце пригоди, заявив сам Крахмілець.

За словами активіста, у вівторок близько 12.00 у центрі міста на бульварі Пушкіна він побачив як горить передня частина його автомобіля. На автомобілі також був підпалений шматок тканини.

«Можливо, це було частиною «коктейлю Молотова» (пляшки із запалювальною сумішшю). До приїзду пожежників вогонь встиг пошкодити передню частину автомобіля», - сказав Крахмілець.

Соратник Крахмільця з антикорупційного руху Олександр Крижановський заявив журналістам, що пов'язує підпал із антикорупційною діяльністю потерпілого.

Як відомо, близько року тому Крахмільцю вже намагалися підпалити автомобіль. Ввечері 8 серпня в нього кинули підпалену поліетиленову пляшку із запалювальною сумішшю.