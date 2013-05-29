У центрі Херсона знайшли два трупи

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в правоохоронних органах області, 27 травня в центрі Херсона в будинку на вул. Матроській, 48 було виявлено два трупи.

Загиблі - 72-річний чоловік, що працював двірником, і 54-річна жінка - жили разом вже більше двох років. Їх трупи знайшла знайома, яка прийшла в гості.

Чоловік лежав на підлозі з характерною смугою на шиї, яка свідчила про задушення. У руках покійного був ніж і сокира. А його дружина лежала на ліжку. На тілі жінки експерти налічили 9 ножових ран. Крім того, жертві перерізали горло.

Обстановка в будинку свідчила про те, що тут випивали компанією. За відбитками пальців, порожніми пляшками, що залишилися, вдалося встановити осіб підозрюваних у вбивстві.

Зокрема, один з підозрюваних - двічі судимий 32-річний житель Херсона, вірменин за національністю (востаннє був засуджений у поточному році за крадіжку, перебуває на випробному терміні), другий - 30-річний житель села Великі Копані Цюрупинського району.

Обидва підозрюваних розшукуються. На даний момент їх місцезнаходження не встановлене. Мобільні телефони вони відключили.

Оперативники із слідчої групи вважають, що головним мотивом вбивства стала п'яна сварка, оскільки матеріальних цінностей у будинку убитих не було, і вбивці навіть не взяли мобільні телефони жертв.

За зазначеним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.