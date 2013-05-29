Українські виробники просять продовжити антидемпінгові заходи проти селітри з Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 24 травня за результатами розгляду вимог вітчизняних підприємств "Азот", "Рівнеазот", "Сєверодонецьке об'єднання Азот" і "Концерн Стирол".

“На думку комісії, вимога українських підприємств містила достатньо обгрунтованої інформації, щоб зробити висновок, що у разі припинення дії антидемпінгових заходів продовжиться імпорт до України нітрату амонію з РФ за демпінговими цінами, що завдасть шкоди національному товаровиробникові”, - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

На підставі аналізу і перевірки інформації, одержаної в рамках проведення перегляду, зазначають у міністерстві, буде визначено, чи буде антидемпінгові заходи щодо імпорту до України аміачної селітри з РФ продовжено чи скасовано.

Нагадаємо, що антидемпінгові заходи щодо імпорту до України нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації застосовуються 5 років і термін їх дії закінчується 28 червня 2013 р.