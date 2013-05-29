Сайт ТСН.uа став лідером серед сайтів новин України

Охоплення аудиторії tsn.ua за березень склало 9,08%.

За результатами березня, ресурс tsn.ua зайняв перше місце за охопленням аудиторії в категорії «Новини». Охоплення аудиторії tsn.ua склало 9,08%, наступний у рейтингу сайт segodnya.ua – 8,78%, на третьому місці –korrespondent.net з охопленням 8,60%.

"Нам дуже приємно, що читачам подобається наш продукт. За короткий час нам вдалося істотно збільшити кількість мультимедійного контенту і налагодити діалог з нашими читачами в соцмережах. Найближчим часом ми готуємо ще кілька сюрпризів. Залишайтеся з нами", - зазначила головний редактор ТСН. ua Кондратенко Уляна.