В Одесі під час руху зайнявся тролейбус (фото)

В Одесі під час руху загорівся тролейбус.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, займання подвійного тролейбуса, який прямував за маршрутом №12 сталося сьогодні, 29 травня, о 9.20 в Київському районі – на вулиці Маршала Жукова, неподалік від перетину з проспектом Глушка.

«Пожежні розрахунки оперативно усунули спалах у тролейбусі. В результаті події ніхто не постраждав, пасажири встигли вийти із салону. Вогнище займання знаходилося в гумовій «гармошці» - по центру тролейбуса», - повідомили в управлінні.

Фахівці комунального підприємства «Одесміськелектротранс» відзначають, що причиною загоряння могло стати коротке замикання. Гумове з'єднання повністю вигоріло.