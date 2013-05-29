В Одесі під час руху зайнявся тролейбус (фото)
14:20, 29 травня 2013Суспільство
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Причиною загоряння могло стати коротке замикання.
Гумове з'єднання повністю вигоріло. Фото: Думская.net
В Одесі під час руху загорівся тролейбус.
Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, займання подвійного тролейбуса, який прямував за маршрутом №12 сталося сьогодні, 29 травня, о 9.20 в Київському районі – на вулиці Маршала Жукова, неподалік від перетину з проспектом Глушка.
«Пожежні розрахунки оперативно усунули спалах у тролейбусі. В результаті події ніхто не постраждав, пасажири встигли вийти із салону. Вогнище займання знаходилося в гумовій «гармошці» - по центру тролейбуса», - повідомили в управлінні.
Фахівці комунального підприємства «Одесміськелектротранс» відзначають, що причиною загоряння могло стати коротке замикання. Гумове з'єднання повністю вигоріло.
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