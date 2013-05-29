Екс-мер Красноармійська отримав за хабар 8 років з конфіскацією

18:46, 29 травня 2013
Суспільство
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У Донецькій області за отримання хабара колишнього мера міста Красноармійська засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Екс-мера ув’язнили за хабар

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, таке рішення ухвалив сьогодні, 29 травня, Добропільський міськрайонний суд. Цим рішенням також засуджено до 8 років в'язниці поплічника екс-мера, а третього співучасника засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.

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У прокуратурі нагадали, що двоє приватних підприємців звернулися до міської ради, щоб придбати будівлі колишнього гуртожитку. За своє сприяння в питанні придбання цього об'єкту комунальної власності міський голова у змові з начальником комунального підприємства і приватним підприємцем вимагав хабар у розмірі 350 тис. грн. Після отримання грошей троє підозрюваних були затримані правоохоронними органами.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовцем).

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