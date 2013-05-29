У Донецьку працівник СІЗО систематично здирав хабарі з родичів ув'язних

22:01, 29 травня 2013
Суспільство
411 0

У Донецьку 38-річний працівник слідчого ізолятора, майор внутрішньої служби затриманий на місці злочину під час отримання чергового хабара.

хабар / Фото : transkarpatia.net

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, цього разу затриманий одержав 4,5 тис грн у родички одного з ув'язнених за надання сприятливіших умов утримання.

Піл час слідства працівниками прокуратури міста було встановлено, що це не поодинокий випадок здирництва працівником пенітенціарної служби грошових коштів у громадян. Використовуючи своє службове становище, майор внутрішньої служби систематично вимагав від родича ув’язненого грошові кошти для неприйняття заходів з переведення в іншу камеру з гіршими побутовими умовами.

В останньому випадку передача грошей відбувалася на вулиці в центрі міста, де майор і був затриманий на місці злочину співробітниками прокуратури м.Донецька та УДСБЕЗ ГУ МВС України в Донецькій області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Прокуратура м. Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter