У Донецьку працівник СІЗО систематично здирав хабарі з родичів ув'язних
У Донецьку 38-річний працівник слідчого ізолятора, майор внутрішньої служби затриманий на місці злочину під час отримання чергового хабара.
Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, цього разу затриманий одержав 4,5 тис грн у родички одного з ув'язнених за надання сприятливіших умов утримання.
Піл час слідства працівниками прокуратури міста було встановлено, що це не поодинокий випадок здирництва працівником пенітенціарної служби грошових коштів у громадян. Використовуючи своє службове становище, майор внутрішньої служби систематично вимагав від родича ув’язненого грошові кошти для неприйняття заходів з переведення в іншу камеру з гіршими побутовими умовами.
В останньому випадку передача грошей відбувалася на вулиці в центрі міста, де майор і був затриманий на місці злочину співробітниками прокуратури м.Донецька та УДСБЕЗ ГУ МВС України в Донецькій області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.
Прокуратура м. Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.