Адвоката "бабусі та кота" побили охоронці в офісі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, кримінальні провадження відкрито за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 356 (самоуправство) КК України.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю, провадження відкрито «за наслідками конфліктної ситуації з орендодавцями приміщення, в якому працює адвокат Барановський, за заявами останнього».

Барановський виступав захисником під час кримінального переслідування автора відомого плаката «про бабусю і кота» Максима Голосного.

Міліція не наводить деталі конфлікту, водночас М.Голосний в одній із соціальних мереж повідомив, що 24 травня його адвокат був побитий у власному офісі трьома представниками охоронної структури орендодавця за нібито невчасне внесення орендної плати. Барановського з легкими ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Після цього з офісу адвоката зник сейф з документами та ноутбук.

М.Голосний вважає конфлікт спланованим і пов'язує його з професійною діяльністю адвоката. Зокрема, за словами М.Голосного, останнім часом вони разом з Барановським працювали над викриттям корупційних дій дніпропетровських чиновників.

За даними ГУ МВС розслідування триває за всіма трьома відкритими кримінальними справами.