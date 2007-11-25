Штормове попередження оголошене в Криму
10:18, 25 листопада 2007Суспільство
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Очікується значне зниження температури
Кримське управління МНС України оголосило штормове попередження на 26-28 листопада, повідомила прес-служба відомства.
У зв`язку з вторгненням на територію Криму холодного арктичного повітря вдень у понеділок очікується значне зниження температури повітря, а також дощ з переходом у вівторок і середу в сніг.
За даними синоптиків, місцями можливий сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, в горах завірюха. Похолодання супроводжуватиметься посиленням південно-західного вітру з переходом в північно-західний швидкістю до 17-22 метрів в секунду, місцями - до 25-30 метрів в секунду, наголошується в повідомленні.
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