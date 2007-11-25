Суд засудив на 9 років жінку, яка задушила новонароджену дитину

У Запорізькій області суд засудив до 9 років позбавлення волі місцеву жительку, яка задушила свого новонародженого сина.

Рішення про позбавлення волі строком на 9 років з відбуванням покарання в карно-виправній установі виніс 26-річній жительці с. Бердянське Бердянського району Запорізької області Бердянський міськрайонний суд.

Як повідомили УНІАН в бердянській міжрайонній прокуратурі, причиною для порушення щодо жінки кримінальної справи, за якою було ухвалено даний вирок, стали події 23 листопада 2006 р.

"Цього дня 26-летня мати двох дітей виїхала від своєї матері, з якою проживала, на свою квартиру, де без сторонньої допомоги народила дитину і відразу ж після пологів віднесла її на кладовище, де спочатку просто покинула, а потім, почувши плач хлопчика, повернулася і задушила немовляту пуповиною", - розповіли в прокуратурі.

Про злочин стало відомо завдяки фельдшерові фельдшерсько-акушерського пункту, куди жінка прийшла на обстеження за кілька годин після вбивства.

"Вона заявила, що зробила штучні пологи, але не змогла ні повідомити прізвище лікаря, ні адресу медзакладу, де нібито проводилася операція. Фельдшер звернулася до дільничного інспектора міліції і коли за кілька днів на кладовищі було виявлено труп новонародженого, жінку взяли під варту і порушили проти неї кримінальну справу", - пояснили в прокуратурі.

В ході слідства було встановлено, що впродовж всієї вагітності підслідна намагалася приховати свій стан від близьких і медпрацівників.

У зв`язку з цим, - повідомили в прокуратурі, - її заяви про те, що причина вбивства сина - шоковий стан під час і після пологів, не були прийняті судом до уваги, і жінку засудили до позбавлення волі строком на 9 років.