У Києві тривають Дні Варшави.

Як повідомляє ICTV, найновіше польське мистецтво – фотографії, малюнки, скульптуру, відео, лайтбокси можна побачити у "Мистецькому Арсеналі".

Поляки також привезли до Києва частину колекції галереї з польського містечка Бялосток. Вона відома творами молодих митців. Колекцію творів сучасного мистецтва Польщі періоду з 1996 до 2006 років уже бачили в Берліні, Парижі, Дюссельдорфі та інших європейських містах. З "Молодим польським живописом" можна буде ознайомитися в Києві протягом усього наступного тижня.