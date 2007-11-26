У Криму і на заходi України оголосили штормове попередження

Сьогодні у західному регіоні через вторгнення арктичного повiтря метеорологи прогнозують рiзку змiну погодних умов і снiг.

За повідомленням управління МНС у Львівській області, в Карпатах i на Закарпаттi очікують сильного снiгу, мiсцями налипання мокрого снiгу на лiнiї електропередач i зв`язку, завірюхи, на дорогах ожеледь.

Вітер може посилитись до 17-22, мiсцями до 25-30 метрів за секунду.

Водночас у Криму сьогодні, а також завтра і післязавтра метеорологи прогнозують сильнi дощi, які мiсцями переходитимуть у мокрий сніг, ожеледицю, у горах завiрюху, зниження температури – до 5 градусiв морозу вночi, вдень близько нуля.

Негоду супроводжуватиме шквальний вiтер швидкiстю до 22, у гiрських районах до 25-30 метрiв за секунду.

Два тижні тому через погіршення погоди в Україні без світла залишились майже дві з половиною тисячі населених пунктів.

Радіо Свобода