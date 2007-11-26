На шахті ім. Засядька триває подача азоту на аварійну ділянку

У Донецьку на шахті ім. О.Засядька продовжується подача азоту на аварійну ділянку, а також розбір завалу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, з поверхні шахти трьома азотними станціями подається газоподібний азот через перемичку №3 на 13 східний вентиляційний штрек. Станом на 17-00 26 листопада всього в шахту подано 80500 кубометрів азоту. Одночасно виконуються роботи з розбору завалу й пошуку тіл загиблих гірників у нижній частині вентиляційного ходка похилої лави пласта L 1.

Також ведеться контроль шахтного повітря. В шахті працює 5 відділень гірничорятувальників.