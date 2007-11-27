Чому мільярдери не платять податки?..

Мінфін Великої Британії пропонує оподаткувати дохід з британських активів, що належать іноземцям, пише The Financial Times. Це дозволить чиновникам дістатися до офшорних фондів, які нерезиденти використовують для оптимізації податків.

Новий законопроект може коштувати багатим іноземцям в мільярди фунтів стерлінгів, спровокувати масовий продаж нерухомості і цінних паперів, а також виведення капіталів за кордон. Наразі кожен з 15 тисяч найбагатших осіб без постійного місцепроживання (non-domiciled) платить за рік податків лише на 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Ініціатива міністерства викликала протест як у багатих іноземців, так і у їх податкових радників. Вони мають намір пояснити чиновникам, що новий податок негативно вплине на ринки капіталу.

У червні британська газета The Daily Mail заявила, що лише кожен шостий бізнесмен, який живе у Великобританії і заробляє понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, платить прибутковий податок.

Королівство щороку недоотримує у вигляді податків близько двох мільярдів фунтів стерлінгів. У 2004 і 2005 року статус особи без постійного місцепроживання мали 112 тисяч осіб. До 22 червня урядовці запропонували неплатникам подати декларації про одержані через офшори доходи.

Лента.ру