ФДМУ продає «Національні авіалінії України»

Фонд державного майна України сьогодні оголосив конкурс із використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 100-процентного пакета акцій ВАТ "Національні авіалінії України".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду держмайна, стартова ціна пакета становить 14,9 млн. грн.

Конкурс відбудеться через 50 днів після публікації оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України» заснована в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України" шляхом виділення з його складу в самостійну одиницю.

Основними напрямками діяльності авіакомпанії є надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомка. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує.

Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дає можливості виділити кошти на відновлення парку літаків і відновити польоти.

100% акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" належать ФДМУ.

У 1998 році Арбітражний суд м. Києва оголосив авіакомпанію "Національні авіалінії України" банкрутом. Уже в січні 1999 року суд виніс рішення про припинення процедури банкрутства до завершення приватизації компанії.

У травні 2000 року ФДМУ затвердив план реструктуризації авіакомпанії "Національні авіалінії України", в ході якої планувалося на базі майна компанії створити декілька самостійних підприємств.

Упродовж 1999-2003 рр. було зроблено декілька спроб виставити на торги контрольний пакет акцій авіакомпанії, але не знайшлося жодного покупця. Кредиторська заборгованість "Національних авіаліній України" на 1 жовтня 2002 року становила понад 30 млн. грн. У той же час, максимальна вартість ліквідного майна, що знаходиться на балансі авіакомпанії, оцінюється приблизно в 18 млн. грн.

Кабінет міністрів планував у 2006 році підготувати до приватизації 100% пакет акцій ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України».