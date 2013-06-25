Почесний президент Мотор-Січ звинувачує Росію в політиці подвійних стандартів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час міжнародної наукової конференції «Російсько-українські відносини: реалії і перспективи» в Москві сказав народний депутат України, почесний президент компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв.

«Ми одержуємо техзавдання і робимо двигун для спільного українсько-російського вертольота Ка-226. Ми і російські співрозробники витратили гроші – 18 млн. доларів протягом чотирьох років. А нам заявляють у Мінпромторзі РФ, що Україна хоче йти в НАТО – ми не беремо ваш двигун. Який же вони взяли двигун? Французький, прямо з НАТО», - сказав Богуслаєв.

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Він зазначив, що пізніше «Мотор Січ» розробив новий двигун для вертольота «Ансат», який було зібрано в Казані. «Нам знову говорять: ні, мовляв Україна допустила на свою територію навчання НАТО. Який вони взяли цього разу вертоліт? Американський», - сказав він.

За словами Богуслаєва, пізніше «Мотор Січ» спільно з Климовським заводом створили двигун для вертольота Ка-62. «Нам говорять, що з Україною краще не дружити, вони не дають нам Чорноморський флот, і узяли французький», - розповів він.

«Це не політика подвійних стандартів?», - обурився Богуслаєв і додав, що такі рішення ухвалюються на рівні Мінпромторгу Росії.

За його словами, в результаті в Росії з'явилася «нова технологія – імпортозаміщення».

«Ми створили з московським заводом «Салют» двигун за схемою 50 на 50, приходить чиновник і каже директору: чи може він робити українську частину самостійно. Той відповідає, що може, але для цього потрібно 7 млрд рублів. Йому ці кошти дають. При такій політиці імпортозаміщення до вас прийдуть інвестори?», - сказав Богуслаєв і додав, що «Мотор Січ» щороку купує високотехнологічну продукцію в РФ на 300 млн. доларів.

На його думку, якщо приймається рішення про відмову від співробітництва з Україною, потрібно «купити ліцензію, технологію і після цього робити самостійно».

«Ми продаємо ліцензію, допоможемо вибудувати технологію, але така політика імпортозаміщення нагадує політику Китаю, де всі здирають, копіюють, купують три екземпляри, щоб розібрати і зробити своє», - підкреслив Богуслаєв.

«Потрібно говорити чесно і створювати спільний продукт. Лише економіка подружить уряди, лише економіка дасть нам робочі місця, лише економіка через людей вкаже нам, куди йти і куди вступати», - вважає Богуслаєв.

Він підкреслив, що Україна і Росія під час вступу до СОТ не врахували діючі технічні стандарти у галузі авіації і не відстояли визнання внутрішніх законів про технічне регулювання.

За його словами, уряди двох країн повинні добитися, щоб в рамках СОТ визнавалися стандарти.

«Європейський Союз підписав угоду з дев'ятьма державами про визнання техстандартів. У нас такої угоди немає, і у нас проблеми», - заявив Богуслаєв.