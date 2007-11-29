Автовокзал у Івано-Франківську евакуювали через ”замінування”
15:09, 29 листопада 2007Суспільство
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"Терориста" розшукують
Сьогодні о 12 годині 05 хвилин до оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС в Івано-Франківській області надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення автовокзалу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Івано-Франківській області, на місце одразу ж виїхала чергова варта державної пожежної частини №1, керівники МНС в області, слідчо-оперативна група управління МВС в області. З приміщення вокзалу було евакуйовано пасажирів.
На щастя, факт замінування не підтвердився. Правоохоронці встановлюють особу телефонного «терориста».
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