Літак з тілами загиблих альпіністів вилетів з Пакистану

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Цим же рейсом до Харкова прибудуть 7 громадян України – учасників альпіністської експедиції.

Орієнтовний час прибуття літака в аеропорт Харкова – 28 червня о 02:30 ранку, сказано в повідомленні.

Представники ЗМІ, які мають намір висвітлювати прибуття літака в Харків, можуть звертатися безпосередньо до Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації за номером телефону: 057 - 700 -03 – 31 або моб. 093–678- 43-19.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Із харківської експедиції загинули троє.