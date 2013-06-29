В Україні оголошено штормове попередження

В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження: очікуються грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на Вінниччині та Житомирщині місцями сильні дощі.

Про це повідомляє гідрометцентр.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу у шести областях України через негоду знеструмлено 252 населених пункти. Найбільше постраждала Київщина.