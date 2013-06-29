В Україні оголошено штормове попередження
10:35, 29 червня 2013Суспільство
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В Україні оголошено штормове попередження: очікуються грози, град та шквали.
Гідрометцентр оголосив штормове попередження
В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження: очікуються грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на Вінниччині та Житомирщині місцями сильні дощі.
Про це повідомляє гідрометцентр.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу у шести областях України через негоду знеструмлено 252 населених пункти. Найбільше постраждала Київщина.
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