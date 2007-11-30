«Укрзалізниця» призначила на новорічні свята 29 додаткових потягів

Для задоволення потреб пасажирів і забезпечення перевезень на новорічні і різдвяні свята «Укрзалізниця», станом на 30 листопада, призначила 29 додаткових потягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства. 11 потягів призначила Південно-Західна залізниця, 8 - Придніпровська, 5 - Одеська, 3 - Південна і по одному - Львівська і Донецька залізниці.

Робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрямки і призначення додаткових потягів триває, наголошується в повідомленні.

Російськими залізницями призначено 18 додаткових потягів.