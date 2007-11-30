Ющенко зруйнував Азарову плани вдалої приватизації

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає помилкою те, що компанія «Укртелеком» не була приватизована в 2007 році.

«Я вважаю, що ми зробили стратегічну помилку, що цього року не приватизували «Укртелеком». Ми могли б вийти на IPO. Могли б вдало приватизувати Одеський припортовий завод. Обидва рази, як ви знаєте, ця приватизація була зупинена указами Президента», - заявив М.АЗАРОВ в інтерв`ю журналу «Корреспондент».

Разом з цим, М.АЗАРОВ вважає, що приватизація в 2007 році в Україні йшла вдало, не зважаючи на те, що із запланованих понад 10 млрд. грн. надійшло тільки 2 млрд. «2 мільярди, гривень, погодьтеся, це теж немалі гроші. А були роки, коли нічого не надходило від приватизації. Приватизація йшла, на мій погляд, досить вдало», - зазначив він.

Крім того, М.АЗАРОВ не згоден з думкою, що приватизація ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» пройшла «невдало». «Хтось каже, що ми мало виручили. Можна було б більше. Продати комусь, хто б зніс завод і збудував на цьому місці, приміром, якісь офіси», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні М.АЗАРОВ прогнозував, що ВАТ «Укртелеком» буде приватизований у 2008 році.

Фонд держмайна планував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.

У власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства.

Згідно з планом приватизації, пакети акцій "Укртелекому" Фонд держмайна мав виставити на продаж у першому кварталі 2007 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один з провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року число абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії склало близько 10 млн.

У 2006 році дохід від діяльності компанії склав майже 7,9 млрд. грн. проти 6,6 млрд. грн. у 2005 році. У той же час, чистий прибуток «Укртелекому» склав 513,4 млн. грн. проти 519,1 млн. грн. роком раніше.

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.