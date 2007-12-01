Ющенко: нові часи - нові завдання у зовнішньої розвідки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що наполягатиме на невідкладному вирішенні всіх проблем Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на урочистому зібранні з нагоди 16-ї річниці утворення Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема, на переконання В.ЮЩЕНКА, «кожен, хто віддано служить Україні, повинен відчувати за собою міцну й надійну державну підтримку, турботу і надійну державну позицію».

«Для мене це справа честі. Переконаний, що це є справою честі і для державної влади. Як Верховний Головнокомандувач я наполягатиму на невідкладному й комплексному вирішенні всіх питань, які відчуває невирішеними Служба зовнішньої розвідки», – наголосив Президент.

Подякувавши співробітникам СЗР за ефективне виконання своїх прямих професійних обов’язків, глава держави відзначив, що сьогодні неможливо назвати жодного рішення стратегічного характеру, зокрема у сфері зовнішньої політики, яке було б прийняте без урахування інформації та аналізу ситуації працівників цього відомства. Безумовно, відзначив він, в умовах глобалізацїі, нових світових тенденцій та виникнення нових джерел загроз – в тому числі для національних інтересів – робота Служби зовнішньої розвідки набуває особливого значення.

«Україна сьогодні як ніколи потребує сучасної, належно оснащеної, висококласної розвідки, діяльність якої створює умови для надійного захисту національних інтересів у цих досить непростих жорстких конкурентних умовах», – підкреслив Президент.

Глава держави окреслив основні орієнтири діяльності Служби зовнішньої розвідки на даному етапі. Одним із ключових завдань він назвав необхідність поглиблення системної роботи з виявлення й аналізу політичних і економічних загроз національній безпеці України.

«Ми повинні бути завжди готовими адекватно відреагувати на виклики, що походять з основних джерел загроз. Особлива увага повинна приділятися уважному аналізу інформації із зон конфліктів і потенційних загроз, а також протидії тероризму, міжнародній організованій злочинності, розповсюдженню зброї масового знищення», – наголосив глава держави.

На переконання В.ЮЩЕНКА, зусилля Служби зовнішньої розвідки також мають бути спрямовані на більш якісний і ефективний захист національних інтересів України у політичній, економічній, військово-технічній сферах. У цьому контексті він закликав працівників відомства «до наполегливої роботи з гарантування енергетичної безпеки нашої держави» та створення всіх умов для повноцінної реалізації конкурентних переваг України на зовнішніх ринках.

«Зосередженої і уважної роботи потребує процес відкриття нових ринків для продукції українських виробників. Цього вимагають інтереси економічного розвитку і українського бізнесу, і української держави», – сказав Президент, додавши, що роль економічних чинників у забезпеченні національних інтересів та безпеки постійно зростатиме.

Глава держави, крім того, відзначив важливість забезпечення «активного й послідовного міжнародного співробітництва» з усього спектру безпекових питань.

«Вірю, що Служба зовнішньої розвідки готова до виконання цих функцій і завдань, зумовлених вимогами часу. Повністю покладаюся на ваш патріотизм, досвід і професіоналізм», – сказав В.ЮЩЕНКО.

На урочистому зібранні Президент також вручив державні нагороди.