Київські піротехніки планують 3 грудня знешкодити дві авіабомби

В урочищі "Товста" Білоцерківського району Київської області виявлено 2 авіабомби: одну фугасну і одну осколкову (ФАБ-100 та АО 25) часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вилучення та знешкодження боєприпасів планується 3 грудня піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Київській області.

Всього за добу на території країни виявлено 4 боєприпаси, а саме: 3 авіабомби та артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.