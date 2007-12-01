Київські піротехніки планують 3 грудня знешкодити дві авіабомби
09:56, 01 грудня 2007Суспільство
830 0
Одну фугасну і одну осколкову
В урочищі "Товста" Білоцерківського району Київської області виявлено 2 авіабомби: одну фугасну і одну осколкову (ФАБ-100 та АО 25) часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вилучення та знешкодження боєприпасів планується 3 грудня піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Київській області.
Всього за добу на території країни виявлено 4 боєприпаси, а саме: 3 авіабомби та артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter