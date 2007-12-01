До лікарні профзахворювань доставлено 35 гірників із шахти ім. Засядька

Сьогодні в Донецьку після вибуху на шахті імені О.Засядька до лікарні профзахворювань доставлено 35 гірників.

Як повідомив УНІАН головний лікар лікарні Євген ГЛАДЧУК, частина гірників перебувають у стані середньої тяжкості, ще частина - в задовільному стані.

Усім надається медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, о 6.00 у Донецьку, на шахті імені Засядька, в 13-му західному конвеєрному штреку пласта L1, на горизонті 1078 метрів, стався вибух. У момент вибуху в шахті перебували 385 гірників. 5 гірників травмовано. Вибух стався на тому ж горизонті, що й 18 листопада, коли загинули 100 гірників.