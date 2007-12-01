Біля свого будинку застрелений політтехнолог Блоку Литвина

У п`ятницю, пізно ввечері, в Борисполі Київської області кількома пострілами з вогнепальної зброї було вбито політконсультанта однієї з американських компаній, громадянина України Олега Шеремета, 1966 року народження.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Київській області, повідомлення про це надійшло о 23.20 від медсестри міської лікарні, до якої було доставлено потерпілого, де він невдовзі помер.

Як зазначили в ЦГЗ, за наявною інформацією, О.Шеремета було вбито біля його будинку.

Наразі слідчим управлінням міліції Київської області порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Правоохоронні органи мають кілька версій з приводу вбивства, однак, вони, наразі, їх не розголошуються.

26 жовтня в Києві на Олега Шеремета вже було здійснено замах, коли він мав їхати на зустріч до Бориспільської районної державної адміністрації. Як комерційний директор «Земельно-ресурсного клірингового центру» Олег Шеремет займався юридичною підтримкою жителів села Велика Олександрівка у питаннях продажу земельних паїв. Біля машини на О.Шеремета напали двоє невідомих, які завдали йому кілька ножових поранень і ударів битами. Попри це, потерпілий зміг доїхати до місця зустрічі і там йому викликали «швидку».

На виборах до Верховної Ради Олег Шеремет керував групою американських політтехнологів на чолі з Гері КЕЛНЕРОМ, які консультували Блок Литвина.