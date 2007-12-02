Американці відзначили ”вражаючі успіхи” Донецької області

У Донецьку представники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) передали лікарні профзахворювань медичне обладнання для лікування шахтарів, які постраждали внаслідок вибухів на шахті ім. Засядька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, обладнання передав під час поїздки до Донецька керівник Бюро USAID по країнах Європи і Азії Дуглас МЛЕНАРЧИК. Вартість обладнання становить близько 40 тис. дол. Воно одразу ж було включене в роботу з надання допомоги шахтарям, що перебувають на лікуванні в цьому закладі.

Крім того, вчора Д.МЛЕНАРЧИК провів зустріч із першим заступником голови облдержадміністрації Сергієм ДЕРГУНОВИМ. У ході зустрічі Д.МЛЕНАРЧИК висиловив задоволення результатами поїздки, зазначивши, що Донецька область "має вражаючі успіхи". Учасники делегації USAID висловили співчуття жителям області з приводу трагедії на шахті ім. О.Засядька.

“У кожної трагедії є людське обличчя… Нам приємно, що ми чимось можемо допомогти", - зазначив Д.МЛЕНАРЧИК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада на шахті ім. Засядька в результаті потужного вибуху метану загинули 100 гірників.

Вчора, 1 грудня, на цій же шахті стався новий вибух. У забої перебували 385 шахтарів. Всіх вдалося вивести на поверхню. 9 гірників одержали тяжкі травми, 35 – середньої тяжкості.