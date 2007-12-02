У Донецьку в лікарнях залишаються 90 гірників

У Донецьку станом на 2 грудня в лікарнях залишаються 90 гірників, які постраждали в результатів вибухів 18 листопада та 1 грудня на шахті ім. О.Засядька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

43 шахтарі перебувають на лікуванні з 18 листопада, 47 – з 1 грудня.

Крім того, за даними МНС, тіла 10 гірників залишаються в ізольованому просторі аварійної ділянки.

Як повідомлялося, 1 грудня о 5.55 на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1078 м в 13 східній лаві, де 18 листопада в результаті вибуху загинув 101 гірник, стався другий вибух метано-повітряної суміші, на момент якого на ділянці працювало 63 гірника. Всього в шахті працювало 385 гірників, яких було виведено на поверхню.

Ситуація знаходиться під контролем урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.