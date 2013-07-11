Більшість травмованих у ДТП на Волині - підлітки, які їхали на відпочинок

Згідно з оновленими даними, у результаті лобового зіткнення двох пасажирських автобусів, що сталося сьогодні вранці на автодорозі Луцьк–Ковель біля с. Воля Любитівська Ковельського району Волинської області, загинуло 8 чоловік (з них – одна дитина, громадянин Республіки Білорусь, 2000 р.н.), 27 чоловік – травмовано (21 із потерпілих - білоруси).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у ДСНС, 21 потерпілого госпіталізували до Ковельської центральної районної лікарні, інших учасників ДТП доставлено до м. Ковель у санаторій матері і дитини «Турія», де їм надається необхідна допомога.

В автобусі, який здійснював перевезення громадян Республіки Білорусь на відпочинок до Болгарії, перебувало 50 чоловік, з них – 40 підлітків віком до 16 років, 8 дорослих та 2 водії. Другий автобус перевозив пасажирів за маршрутом Луцьк–Шацьк. За даними автостанції «Луцьк», на цей рейс було продано 8 квитків, але загальна кількість пасажирів встановлюється, оскільки їхало понад 20 чоловік.

Водночас у посольстві Болгарії в Україні повідомили, що автобус, який їхав з Мінська, належить одній із болгарських туристичних фірм, а керували ним два водії - громадяни Болгарії. У посольстві із посиланням на Ковельське УВС зазначили, що обидва вони загинули під час ДТП.