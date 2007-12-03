Погода на 4-13 грудня (дощ, грози, сніг, мороз, +15°)

4 грудня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім східних областей та Криму, пройдуть дощі, у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом, на півдні вдень з грозами; у північних областях, вночі і у Карпатах, а вдень також і в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західній частині України на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатах хуртовини, налипання мокрого снігу. Вітер південний, у західній половині з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у східній половині до 24 м/с, вночі на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, у південній частині місцями вночі 3-8° тепла, вдень 8-11°, у Криму до 15° тепла.

5-6 грудня буде хмарно з проясненнями. У південній частині опади, переважно у вигляді дощу (5 грудня місцями сильні). Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі Криму до 9° тепла; вдень 5 грудня 6-11°, в Криму до 15°, 6 грудня зниження на 2-4°. На решті території часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу, лише у східних, 5 грудня і в західних областях без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла (у східних, 6 грудня і в західних областях місцями 3-5° морозу), вдень 0-5° тепла. У східній частині місцями туман, в західних та північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у східних областях, на півдні Лівобережжя та в Криму східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

7-8 грудня у південній частині, а вдень 8 грудня і на крайньому заході країни часом пройде мокрий сніг та дощ, на решті території місцями невеликі опади. Температура у південній частині вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, 8 грудня у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

9-13 грудня часом очікується невеликий та помірний мокрий сніг та дощ, лише 9 грудня в Україні, 10 грудня у центральних, східних областях та південній частині, 11 грудня в Криму, Приазов`ї та на сході країни переважно без опадів. Температура у південній частині суттєво не зміниться; на решті території вночі 9-10 грудня 1-7° морозу, 11-13 грудня від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-7° тепла.

У м. Києві та області 4 грудня буде хмарно з проясненнями, дощ, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці місцями сильні опади. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

5-6 грудня утримається хмарна з проясненнями погода, часом невеликі, вночі 5 грудня помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу (вдень 6 грудня без істотних опадів). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

7-8 грудня місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.