На скільки виросла вартість землі під Києвом

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 26 листопада по 2 грудня виросла на 0,31% (на 18 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 47 дол., до 9 369 дол.; Обухівському - на 42 дол., до 7 316 дол./сотка; Бориспільському - на 23 дол., до 5 893 дол./сотка і в Бородянському районі - на 7 дол., до 2 425 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксоване у Вишгородському - на 64 дол., до 5 295 дол./сотка; Васильківському - на 30 дол., до 4 344 дол./сотка; Макарівському - на 31 дол., до 2 255 дол./сотка; Баришевському - на 24 дол., до 994 дол./сотка; Фастівському - на 3 дол., до 1 059 дол./сотка; Броварському - на 19 дол., до 4 740 дол./сотка і Кагарлицькому районах - на 73 дол., до 1 500 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 30%, Бориспільському - 10%, Васильківському - 14%, Києво-Святошинському - 10%, Броварському - 14%, Обухівському - 3%, Бородянському - 12%, Вишгородському - 5%, Кагарлицькому - 0,8%, Баришевському – 0,9%, Фастівському районі - 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 19 по 25 листопада знизилась на 0,43% (на 25 дол.) - до 5 846 дол. за сотку.