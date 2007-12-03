Міністр енергетики готував Ющенка до переговорів з Москвою

Напередодні чергового раунду українсько-російських переговорів щодо формування ціни на газ Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, міністр ознайомив президента з пропозиціями щодо формули ціни на газ та послуги транзиту в 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром" домовився з Туркменістаном про підвищення ціни на імпортований газ до 130 дол. за тис. куб. м в першій половині 2008 року з 100 дол. за тис. куб. м у 2007 році.

Ціна на друге півріччя 2008 року визначена на рівні 150 дол. за тис. куб. м.

"Формула ціни, яка почне діяти з 2009 року, визначатиме ціну поставок за довгостроковим контрактом, аж до 2028 року", - заявив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.