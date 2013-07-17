Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Теракт у Бостоні: ФБР засекретило результати розтину вбитого чеченця

ФБР США не дозволяє публікувати результати розтину тіла Ібрагіма Тодашева, застреленого агентом ФБР у Флориді.

ЗМІ: Путін відвідає Україну 27 липня

Президент Російської Федерації Володимир Путін планує 27 липня відвідати Київ для участі в заходах з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі.

У конгресі США з'явилися заклики бойкотувати Олімпіаду в Сочі

В американському конгресі у зв'язку з ситуацією навколо Едварда Сноудена з'явилися заклики бойкотувати Олімпіаду в Сочі.

Нафтогазу для пролонгації кредиту знадобиться півмільярда з держбюджету

«Нафтогаз» має намір пролонгувати кредитну угоду з «Газпромбанком» на 2 млрд дол, заявляє Бакулін.

У ТОП-20 найбагатших нардепів - 16 регіоналів (список)

Forbes склав ТОП-20 найбагатших народних депутатів України, 16 із них – члени фракції Партії регіонів.

Українці не довіряють владі і правоохоронцям (опитування)

Більшість українців не довіряє Верховній Раді, українським судам, уряду та Президенту, а найбільш дієвими механізмами впливу на владу громадяни вважають президентські та парламентські вибори.

Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2013 рік із дефіцитом 18 млрд

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2013 рік із дефіцитом 18 млрд грн.

American Express припиняє продаж чеків на території України

Міжнародна платіжна система American Express Travel Related Services Co, Inс припиняє постачання дорожніх чеків для продажу на ринку України.

ДАІ роз’яснює водіям нову процедуру сплати штрафів за порушення ПДР

ДАІ звертає увагу громадян, що для точного занесення даних до системи необхідно правильно заповнювати квитанції.

У Нідерландах заарештували українського журналіста, який отримав притулок у Литві

Українського журналіста Анатолія Шарія, який отримав рік тому статус політичного біженця в Литві, заарештували в Амстердамі й погрожують вислати в Україну, де його оголошено в розшук.