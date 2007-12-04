Вступ України до СОТ наразився на ще одну перешкоду

Засідання робочої групи зі вступу України до Світової організації торгівлі не може відбутися через неврегульованість питання з ЄС стосовно експортних мит.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України, близьке до переговорного процесу вступу України до СОТ.

«Поки що нічого не можна сказати про дату проведення засідання робочої групи. Раніше треба врегулювати питання стосовно мит з ЄС», - зазначило джерело.

Співбесідник агентства повідомив, що для завершення процесу вступу України до СОТ в 2007 році врегулювати питання і провести засідання робочої групи потрібно до середини грудня.

У службі заступника міністра економіки України Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО УНІАН повідомили, що засідання робочої групи зі вступу України до СОТ наприкінці минулого тижня не проходило, і навряд чи його можна чекати поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економіки України Анатолій КІНАХ повідомляв, що засідання робочої групи зі вступу України до СОТ у Женеві пройде з 30 листопада по 2 грудня. Засідання Генеральної ради СОТ, на якому може бути визначена дата спеціального засідання Генради для ухвалення остаточного рішення про вступ України до СОТ, намічене на 18-19 грудня.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Європейський Союз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ - Києву необхідно виконати вимогу Брюсселя щодо перегляду регулювання експортного мита.

У відповідь на це, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна готова відмінити експортні мита після набуття чинності договору про зону вільної торгівлі з ЄС.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що серед членів СОТ немає однакового розуміння скасування експортних мит. "Якщо ЄС стоїть на цій позиції, то такий впливовий член СОТ, як Аргентина, займає протилежну позицію", - повідомив він.

М.АЗАРОВ зазначив, що статут СОТ та інші документи цієї організації не вимагають скасування мит. Вимоги ЄС про скасування мит М.АЗАРОВ назвав "штучною перешкодою на шляху вступу України до СОТ". Він висловив надію, що вона буде останньою.