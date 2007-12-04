На шахту ім.Засядька вже подано 8 740 кубометрів води

Станом на 6 годину ранку 4 грудня до аварійної ділянки шахти імені О.Засядька подано 8 740 м3 води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, згідно з рішенням Урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на ОП "Шахти ім. О.Ф. Засядька", з метою затоплення аварійної ділянки 13 східної лави, розпочата подача води з р. Кальміус.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада, 1 та 2 грудня на шахті сталися вибухи, в результаті яких 272 особи вважаються потерпілими, 106 з них загинули, а 166 – перебувають у лікарні, з них 9 осіб – у тяжкому стані. За цими фактами, за його словами, були порушені три кримінальні справи за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). За результатами засідань технічних рад ухвалено рішення затопити аварійну виробку шахти ім.Засядька, де сталися три вибухи.