На Домбровському кар'єрі склалася надзвичайна ситуація державного рівня

Ситуація на Домбровському кар'єрі м.Калуша Івано-Франківської області класифікована як надзвичайна-державного рівня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації таке рішення прийнято сьогодні, 18 липня, на терміновому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, яка обговорювала дані моніторингу Академії гірничих наук України, відділення гірничо-хімічної сировини щодо стану бортів Домбровського соляного кар'єру в Калуші та гідрохімічного складу вод у його затопленій частині.

Науковці в Інформаційному листі до в Івано-Франківської ОДА повідомляють, що виявлено відкритий карстовий канал діаметром майже півметра, з якого «витікає скаламучений низькомінералізований потік грунтових вод, від 860 до 1300 куб. м за добу».

На комісії наголошувалося, що в зв'язку з активізацією проникнення вод з північного борта необхідно якнайшвидше розпочати роботи зі створення надійного захисту від проникнення вод до кар'єру і припинення розвантаження мінералізованих вод за межі відвалів розкривних споруд.

17 липня з цього приводу відбулося позачергове засідання Калуської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішила вважати ситуацію, що склалася «як надзвичайну регіонального чи державного рівня».

За словами голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, першого заступника голови облдержадміністрації Василя Плавюка потрібно якнайшвидше приступити до виконання робіт із призупинення витоку розсолів з Домбровського кар'єру і діяти відповідно до програми його консервації. Він нагадав, що за рекомендаціями виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики Рада Національної Безпеки розгляне ситуацію по Калушу на своєму засіданні у серпні, «оскільки мова йде про виконання Указу Президента України про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району зоною надзвичайної екологічної ситуації».

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодилась з рішенням Калуської міської комісії, класифікувавши ситуацію з витоками, що склалася останнім часом на Домбровському кар'єрі, як надзвичайну - державного рівня.

Івано-Франківська облдержадміністрація скерує до Кабінету Міністрів України відповідні матеріали - звернення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Домбровському кар'єрі. А кошти на проведення повторного моніторингу – геофізичних досліджень віднайдуть в обласному бюджеті, розраховуючи на розуміння проблеми з боку профільних постійних комісій обласної ради.

Довідка УНІАН. Домбровський кар’єр – єдиний у світі гірничий об’єкт, де видобуток солі здійснювали відкритим способом. Об’єм виробленого простору – 52,5 млн. м3. Домбровський кар’єр експлуатувався з 1967 р. Кар’єр затоплюється атмосферними та ґрунтовими водами. Тут накопичено більше 16 млн м3 розсолів. Борти кар’єру і зовнішні відвали руйнуються соляним карстом.

10 лютого 2010 року Президент України підписав Указ «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації», який затверджено Верховною Радою України однойменним Законом України від 12 лютого 2010 р.

На виконання цього Указу Науково-дослідним та проектним інститутом ВАТ «Гірхімпром» розроблено проект «Консервація Домбровського кар’єру з рекультивацією зовнішніх відвалів, який пройшов комплексну державну експертизу.

У червні 2013 р. виконавчий комітет Калуської міськради уклав договір на виконання будівельно-монтажних робіт по даному проекту з ТОВ «Фінансова енергетична корпорація України» (м Київ), а у липні генпідрядник розпочав виконання підготовчих робіт.