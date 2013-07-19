Українці у Польщі бачать зростання антиукраїнських настроїв

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Варшаві, коментуючи заплановане на завтра проведення історичної реконструкції Волинської трагедії.

За словами Тими, нещодавно на етнічних землях лемків на півдні Польщі з’явилися написи "Українці - геть звідси!", що сигналізує можливу більшу проблему в майбутньому.

Тима сказав, що в 1995-1996 роках у прикордонному з Україною Перемишлі та його околицях гострою була проблема не лише антиукраїнських гасел, але були випадки нападів на українську школу, приміщення ОУП та учасників українського фестивалю.

Він нагадав, що нещодавно у польському Білостоці дійшло до інцидентів на етнічному грунті з чеченцями і литовцями. Тима не виключив, що наступними можуть стати українці.

Тима зазначив, що один з авторів запланованої на завтра реконструкції публічно заявляв про необхідність максимально "зачепити емоції" людей, аби більше з них почали цікавитися Волинською трагедію, зауваживши, що цю ціль можна досягти за рахунок демонстрації "якихось жахіть".

Тима назвав складним блокування завтрашньої реконструкції. За його словами, організатори мають підтримку місцевих органів влади, і досі ніхто, крім ініціаторів, не знає точного сценарію події.

"Треба було їм довести, що там пропаганда насильства або нацистської чи іншої (забороненої) символіки. А цього, мабуть, там немає, і місто це пропагує", - сказав Тима.

Співрозмовник агентства також відзначив, що радник Президента Польщі Томаш Наленч, ряд польських істориків та інших осіб, які розуміють "ширший аспект" цієї проблеми, були проти організації цього заходу, але організатори проігнорували їхню думку.

"Вони граються, бо знають, що ця тема зараз на хвилі і що треба її використати", - сказав Тима, додавши, що більшість людей просто не усвідомлює наслідків таких дій.

Як повідомляв УНІАН, ОУП закликала польську владу скасувати заплановану на 20 липня історичну реконструкцію Волинської трагедії, яку організувало Перемишлянське об'єднання історичної реконструкції "X D.O.K." за підтримки міст Радимно та Стальова Воля.

За даними офіційного перепису населення 2011 року, у 38-мільйонній Польщі проживало майже 50 тисяч етнічних українців, які за своєю кількістю зайняли четверте місце з-поміж усіх національних меншин в цій країні.

Водночас експерти зазначать, що насправді у Польщі може бути значно більше етнічних українців (нині польських громадян), ніж показує офіційна статистика, нагадуючи, що на початку 1990-х років їх було тут 250 тисяч.

За даними польської Адміністрації у справах іноземців, на початок цього року право легального перебування у країні мали 34 тисяч громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, навчання чи створили сім'ю з польськими громадянами.

Українці є абсолютними лідерами серед іноземців, які мають право легального перебування на польській території, за кількістю виданих дозволів на роботу, студентів у польських вишах, а також за кількістю виданих віз.