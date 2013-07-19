Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня - в нашому огляді:

У Києві вночі Беркут побив трьох журналістів (відео)

Щонайменше три журналісти 5 каналу постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва. НСЖУ і Медіа-профспілка вже заявили, що вимагають відставки Захарченка

Суд відпустив Навального під підписку про невиїзд

Кіровський обласний суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу засудженим у справі «Кіровлісу» Олексію Навальному і Петру Офіцерову і відпустив їх під підписку про невиїзд.

Лише 19 депутатів Верховної Ради відмовилися від матеріальної допомоги

Лише 19 народних депутатів України не потребували матеріальної допомоги, 36 переказали її в благодійний фонд.

На Майдані Незалежності мітингують учасники Врадіївської ходи

У Києві на Майдані Незалежності продовжився мітинг учасників Врадіївської ходи.Увечері ж стало відомо, що суд заборонив проведення безстрокової акції на Майдані Незалежності.

ЗМІ: Представники України та Росії провели спецзустріч щодо загибелі рибалок

Представники України та Росії провели спеціальну зустріч, присвячену події в Азовському морі, де зіткнулися український човен і російський прикордонний катер.

Настоятель Лаври зізнався, що підсобні об'єкти вони «просто відбирали»

Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло хоче виселити з Лаври структури, які «не мають відношення до історії Церкви».

Металіст дізнався суперника у відборі Ліги Чемпіонів

Харківський футбольний клуб Металіст у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграє з ПАОК (Греція). Крім того, визначилися суперники донецького «Металурга» і, можливо, одеського «Чорноморця», на наступній стадії турніру.

Суд оштрафував сімох з дев’яти активістів, затриманих на Майдані

Шевченківський районний суд Києва оштрафував сімох з дев’яти активістів, затриманих на Майдані Незалежності. Крім того, одному із врадіївських активістів приписують кримінал.

Головний міліціонер Києва не знає про застосування сили до активістів на Майдані

Під час знесення наметів учасників мітингу з Врадіївки на Майдані Незалежності з боку «Беркуту» порушень не було, заявляє міліція.

На закиди журналістів у МВС відповіли: Не зловживайте терпінням і не лізьте в епіцентр

Начальник ГУ МВС у Києві називає заяви журналістів про побиття «беркутівцями» спробою штучно створити соціальну напругу і каже, що «ніхто нікого не бив».

Активісти: Контрактову площу перетворять на величезну автопарковку

Контрактову площу перетворять на величезну парковку, а пам’ятник Сагайдачному перенесуть, оскільки він заважає забудовнику Гостиного двору. Про це заявили учасники круглого столу, присвяченого «розсекреченому проекту реконструкції Гостиного двору на столичному Подолі»