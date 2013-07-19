ЗМІ: Через програні вибори політик отруїв 22 людей у домі свого брата

21:42, 19 липня 2013
Суспільство
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Поліція Пакистану домагається арешту регіонального політика, підозрюючи його у причетності до смерті 22 людей.

Мотивом вбивства, імовірно, стала політична ворожнеча між двома частинами родини.

За версією слідства, Арсан Хан Хічі з регіону Пенджаб найняв кухаря за тисячу доларів, щоб той додав отрути до їжі в будинку його двоюрідного брата, який також займається політикою.

Раніше Арсан Хан Хічі програв своєму двоюрідному братові на місцевих виборах.

Однак політичного суперника підозрюваного вдома не виявилося, і в результаті отруєння загинули інші люди.

Арсан Хан Хічі, який, імовірно, наразі перебуває у Дубаї, не коментував звинувачення на свою адресу.

ВВС Україна

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