Кілька десятків «тітушків» залякують активістів у Десятинному провулку (фото)

Це повідомляє Тиждень з посиланням на громадську ініціативу «Воля».

Активістці Марині Соловйовій так і не вдалось отримати відповідь на питання про мету їх перебування у провулку.

На тему: Кияни штурмували будівництво на Десятинному провулку (фото)

За словами активістки, дії хлопців говорять самі за себе: вони намагаються перешкодити людям, що від ранку розпочали демонтаж паркану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька десятків активістів і киян прийшли до незаконного будівництва у Десятинному провулкі і намагаються його припинити. Зокрема активісти майже демонтували огороджувальний паркан та проводять ліквідацію незаконного підкопу під сусідні будинки.