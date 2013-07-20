Кілька десятків «тітушків» залякують активістів у Десятинному провулку (фото)

16:47, 20 липня 2013
Суспільство
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Кілька десятків молодиків спортивної зовнішності прийшли на територію незаконного будівництва у Десятинному провулку 3-5 у Києві, і залякують активістів.

На Десятинний прийшло кількадесят

Це повідомляє Тиждень з посиланням на громадську ініціативу «Воля».

Молодики відмовляють пояснити, що вони там роблять / Фото: Тиждень

Активістці Марині Соловйовій так і не вдалось отримати відповідь на питання про мету їх перебування у провулку.

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За словами активістки, дії хлопців говорять самі за себе: вони намагаються перешкодити людям, що від ранку розпочали демонтаж паркану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька десятків активістів і киян прийшли до незаконного будівництва у Десятинному провулкі і намагаються його припинити. Зокрема активісти майже демонтували огороджувальний паркан та проводять ліквідацію незаконного підкопу під сусідні будинки.

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