Янукович просить допомоги у Росії, Польщі, ФРН та США

Уряд звернувся до Росії, Польщі, ФРН та США за допомогою у розслідуванні причин аварії на донецькій шахті ім.Засядька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

“У ході попереднього з’ясування причин аварій, які сталися 18 листопада, 1 і 2 грудня 2007 року на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, виявлені газодинамічні процеси, з якими українські вчені та спеціалісти вугільної галузі ще не стикалися”, - пояснили у прес-службі.

У зв’язку з чим, уряд України звернувся до голови уряду РФ Віктора ЗУБКОВА, голови Ради Міністрів Республіки Польща Дональда ТУСКА, Федерального Канцлера ФРН Анґели МЕРКЕЛЬ, Державного Секретаря США Кондолізи РАЙС з проханням надати можливу консультаційну та практичну допомогу у розслідуванні причин аварій, ліквідації їх наслідків і унеможливленні в подальшому аналогічних ситуацій на зазначеній та інших шахтах.