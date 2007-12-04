У центрі Києва відбулася збройна сутичка

У Києві на проспекті Перемоги, в районі будинку № 22 відбулася перестрілка. Винуватцями події стали пасажири двох іномарок.

Ситуація розвивалася як в кримінальному бойовику. По лівій крайній смузі одна за одною рухалися дві іномарки. Після неодноразових попереджувальних сигналів дальнім світлом з проханням поступитися дорогою, водій однієї з машин, не витримавши, натиснув різко на газ і стукнув джип, що їхав попереду. Цього винуватцеві ДТП здалося недостатньо і після того, як обидві машини зупинилися, пасажири «атакуючої» машини, в кількості 6 чоловік, вискочивши з машини, підбігли до джипа і почали бити по ньому руками і ногами. Внаслідок чого з джипа вилізли такі ж «бійці» і почали стріляти з вогнепальної зброї по нападниках.

За свідченнями очевидців, ніхто з перехожих не постраждав, також, як і не постраждали винуватці конфлікту. Останні швидко кинулися врозсип, переслідувані пасажирами джипа.

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