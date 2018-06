Третина українців підтримали б вибори Президента в один тур (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження, не підтримали б пропозицію 8%, ще 10% – не визначилися з цього приводу, а 11% – не брали б участі в такому референдумі.

При цьому 36% опитаних громадян підтримали б обрання Президента України тільки в одному турі виборів, стільки ж (37%) – виступили б проти. Ще 17% – не визначилися з цього приводу, а 10% –- не брали б участі в такому референдумі.

33% опитаних громадян підтримали б запровадження виключно мажоритарної системи виборів народних депутатів, чверть виступили б проти. Водночас майже 30% – не визначилися з цього приводу, а 14% – не брали б участі в такому референдумі.

Тільки 16% опитаних громадян підтримали б запровадження двопалатного парламенту, третина проголосували б проти. Водночас третина не визначилися з цього приводу, а 16% – не брали б участі в такому референдумі.

*** Протягом 14-28 травня 2013 року було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Статистична похибка для національної вибірки не перевищує 2,8%. Фінансування здійснено The National Endowment for Democracy (NED), дослідження проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization від імені The International Republican Institute (IRI), польові дослідження проводилися Rating Group Ukraine.